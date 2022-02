Milan, per la prima volta Leao potrebbe segnare in tre match di fila | News

Dopo i gol segnati contro Lazio e Sampdoria, Rafael Leao potrebbe segnare la sua terza rete consecutiva questa sera contro la Salernitana

Il momento magico di Rafael Leao potrebbe essere culminato da un nuovo record. Secondo quanto riferisce il Milan attraverso il proprio sito ufficiale, l'attaccante portoghese, questa sera contro la Salernitana, potrebbe segnare il suo terzo gol consecutivo. Un dato che non si è ancora verificato da quando veste la maglia rossonera, mentre quest'anno ha preso parte ad otto gol in otto gare ufficiali nel 2022 (cinque gol e tre assist). Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>