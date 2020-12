Milan-Lazio, i convocati di Pioli: la scelta su Tonali e Rebic | Serie A News

Milan-Lazio, l’elenco convocati di Pioli per il match

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Lazio.

La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di stasera, mercoledì 23 dicembre, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano, San Siro, e sarà valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento da primo in classifica, con 31 punti, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi in 13 giornate. La Lazio di Simone Inzaghi, invece, è ottava, con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi ed 4 sconfitte in questo torneo.

Milan-Lazio, che sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello di Brindisi, nella scorsa stagione è terminata 1-2 per gli ospiti. Vantaggio biancoceleste con Ciro Immobile di testa. Poi, pareggio del Diavolo su autogol di Bastos, proteso nel tentativo di anticipare Krzysztof Piatek. Nel finale, quindi, la rete decisiva di Joaquín ‘Tucu’ Correa.

C’era attesa sulla decisione di Pioli di inserire o meno Sandro Tonali ed Ante Rebić nella lista dei convocati per Milan-Lazio. Ecco cosa ha scelto di fare l’allenatore emiliano, leggiamo insieme l’elenco dei calciatori disponibili per la sfida interna contro la compagine capitolina.

Milan-Lazio, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Krunić, Frigerio, Tonali, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Colombo, R. Leão, D. Maldini, Rebić.

Calciomercato Milan: obiettivo Eriksen per lo scudetto. VAI ALLA NOTIZIA>>>