Conferenza Milan-Lazio: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

CONFERENZA MILAN PIOLI – Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, in Milano, la sfida Milan-Lazio. La gara sarà valida per la 14^ giornata della Serie A 2020-2021.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà costretto ad ovviare alle assenze di Simon Kjær, Matteo Gabbia, Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović. In dubbio anche Sandro Tonali ed Ante Rebić. L’allenatore emiliano, però, promette battaglia per conservare il primo posto in classifica davanti all’Inter.

Sull’assenza dei tifosi dallo stadio: “Noi purtroppo non li abbiamo presenti, ma li sentiamo. Viviamo Milano, la città. Sentiamo affetto, calore e passione. Quando abbiamo la fortuna di averli presenti al nostro fianco ci danno carica ed apporto. Che ci stanno mancando in questo momento. In casa ed in trasferta ci sosterebbero tanto. Cerchiamo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi per la passione che ci hanno trasmesso anche nei momenti meno positivi”.

Sull’attenzione difensiva a Reggio Emilia: “Siamo stati bravissimi ad indirizzarla. Il gol del vantaggio ci ha permesso di difendere bene sotto palla. Nei due pareggi meno attenzione in fase difensiva, meno attenzione, intensità ed aggressività. Domani affrontiamo una squadra con un potenziale offensivo importante, in primis Immobile ma non soltanto noi. Dovremo avere questi atteggiamenti anche domani”.

Su quanto vale questa gara: “Tanto. Alla squadra sto ripetendo che abbiamo lavorato tanto, stretto i denti ma ora obbiamo fare l’ultimo sforzo. Giochiamo contro una squadra forte, il gruppo c’è al di là delle assenze. Vogliamo fare la nostra partita, giocando al massimo delle nostre possibilità”.

Sul Milan che gioca con orgoglio come una famiglia: “Ci siamo sentiti con tutto il club, l’orgoglio arriva dal lavoro di tutti dentro il Milan. Noi siamo gli attori che ricevono consensi ed applausi, ma c’è un club, il personale che ci lavorare meglio con competenza e passione. Orgoglioso di essere in questo club e di allenare questi giocatori. Ma attenzione e concentrazione sulla gara di domani”.

