Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Eriksen, il colpo Scudetto” | News

Calciomercato A.C. Milan: arriva Eriksen come rinforzo per la trequarti?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Christian Eriksen, classe 1992, è uno dei calciatori che, con tutta probabilità, lasceranno l’Inter nel corso dell’imminente sessione di mercato, nel prossimo mese di gennaio.

Giunto in nerazzurro esattamente un anno fa, per 27 milioni di euro commissioni incluse, Eriksen non è riuscito a lasciare il segno finora a Milano. Soprattutto per via di un rapporto difficile con il tecnico Antonio Conte.

Il quale, non è un mistero, non gradisce le caratteristiche tecniche di Eriksen e che, pertanto, gli preferisce altri centrocampisti. Il fantasista danese ha giocato poco e male nell’Inter, ma le sue qualità sono indubbiamente fuori discussione.

Ecco, dunque, che il calciomercato di gennaio può rilanciarlo. Magari con la maglia del Milan. Eriksen, infatti, piace al club rossonero da tempo, sin dai tempi in cui, estate 2013, scelse di passare dall’Ajax al Tottenham anziché accettare la corte del Diavolo.

Ora, però, i tempi per un trasferimento al Milan di Eriksen potrebbero essere maturi. Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘fichajes.com‘ (QUI LA NEWS ORIGINALE), il numero 24 dell’Inter non sarebbe mai uscito dalla potenziale lista della spesa di Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi.

Maldini che, avendo disponibilità economica per il calciomercato di gennaio, preparerebbe dunque un’offerta per Eriksen. L’Inter avrebbe voluto scambiarlo con il cartellino di Hakan Çalhanoğlu, ma il turco va verso il rinnovo del suo contratto con il Milan.

L’opzione scambio, dunque, viene a decadere. Non svanisce, però, l’interesse del Milan, convinto che Eriksen, sull’altra sponda dei Navigli, potrebbe rappresentare l’ideale rinforzo per tentare di vincere lo Scudetto già in questa stagione. Ma quanto potrebbe costare il suo cartellino al club del fondo Elliott?

L’Inter vorrebbe venderlo per 20-25 milioni di euro, di modo da non contabilizzare una minusvalenza in bilancio. Cifra, tutto sommato, contenuta per un calciatore di grande classe come Eriksen. Che, tra l’altro, abbracciando il progetto rossonero, giocherebbe anche nel club con Simon Kjær, suo capitano in Nazionale. Calciomercato Milan, Maldini prepara l’assalto ad un forte centrocampista >>>