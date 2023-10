Milan-Lazio 2-0, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | Serie A News

LA CRONACA

Il Milan tiene in mano il pallino del gioco in avvio, la Lazio attende con un baricentro basso. I rossoneri costruiscono, ma le prime occasioni sono biancocelesti: al 12' Felipe Anderson entra in area e libera il sinistro che termina largo, quattro minuti più tardi Maignan blocca senza problemi il destro a giro di Zaccagni dal vertice dell'area. Il Milan c'è e al minuto 33 sfiora il vantaggio con Leão: mancino violento sul primo palo del 10, Provedel è reattivo e salva gli ospiti in angolo. I rossoneri insistono al 44': cross basso di Musah, Giroud corregge verso lo specchio ma Provedel risponde ancora, sulla respinta Reijnders colpisce il palo con il tacco. La prima metà di gara si chiude senza reti.

Il copione non cambia nella ripresa. I rossoneri gestiscono il possesso affacciandosi con continuità nella trequarti avversaria, mentre gli ospiti si affidano alle ripartenze. Al 60' il Milan la sblocca: Reijnders imbuca per Leão che appoggia a rimorchio, Pulisic è solo e con il sinistro buca Provedel firmando l'1-0. Sono ancora i rossoneri a premere sull'acceleratore, prima con Musah (73'), poi con Tomori (74'), entrambi neutralizzati dall'estremo difensore biancoceleste. Al minuto 76 Provedel nega a Pulisic un gol fotocopia del precedente, stavolta su assist di Theo, mentre due minuti più tardi Reijnders non inquadra lo specchio dopo un'avanzata solitaria. Al minuto 88 arriva il gol della sicurezza: Leão è incontenibile sulla corsia e serve a Okafor il pallone del 2-0, lo svizzero non sbaglia e chiude il match. Finisce 2-0 per noi.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 2-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (24'st Florenzi), Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (28' Musah), Adli (24'st Pobega), Reijnders; Pulisic (38'st Chukwueze), Giroud (24'st Okafor), Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Pellegrino, Thiaw; Romero; Jović. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (22'st Kamada), Rovella (22'st Vecino), Luis Alberto; Zaccagni (37'st Isaksen), Castellanos (30'st Immobile), Anderson (30'st Pedro). A disp.: Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi. All.: Sarri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Gol: 15'st Pulisic (M), 43'st Okafor (M).

Ammoniti: 6'st Marušić (L), 19'st Romagnoli (L), 20'st Leão (M), 38'st Hernández (M), 41'st Maignan (M)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.