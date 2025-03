Milan-Lazio 1-2 (90′): l’orgoglio non basta. Sprofondo rossonero. Fischi

54' Zaccagni a un passo dalla doppietta con un tiro a giro che sibila vicino al palo. 55' ancora bella azione del Milan con Joao Felix che serve sotto porta Pulisic, ma l'esterno non riesce a controllare e spara fuori. Nuno Tavares pericolosissimo in contropiede con il Milan che fa tanta fatica a tornare indietro per coprire. Proteste di Joao Felix per una spinta di Rovella in area. Contatto molto leggero per concedere un calcio di rigore. 63' ancora grande azione del Milan: uno-due tra Pulisic e Gabbia che la mette al centro, ma nessuno trova la zampata.

Rossoneri completamente diversi nella ripresa, anche un po' sfortunati. 67' rosso diretto per Pavlovic per un fallo su Isaksen in contropiede. Molti dubbi sia per l'intervento non troppo cattivo, sia perché Gabbia poteva recuperare. Entrano Thiaw per Fofana e Chukwueze per Pulisic per riequilibrare. Ora missione ai limiti dell'impossibile per il Milan. I rossoneri ci provano con molto orgoglio, ma non basta visto che le occasioni vere non stanno arrivando. Entra Jovic per Gabbia. 85' gol del Milan! Cross di Leao perfetto per Chukwueze che di testa segna un grande gol. 4 minuti di recupero. Partita completamente pazza con i rossoneri che ci mettono tantissimo orgoglio e voglia nella ripresa. Controllo VAR per un possibile fallo di Maignan su Isaksen. Il portiere del Milan fa di tutto per togliersi, ma c'è un tocco col ginocchio. Manganiello controlla e dà il rigore. Tanti dubbi. Pedro non sbaglia e condanna il Milan alla terza sconfitta di fila in campionato.