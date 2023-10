Milan-Juventus, atteso il sold out per il grande appuntamento | News

Record di vendite assoluto per una partita di Serie A per la “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra più di 1000 tagliandi venduti.

"Il Milan per tutti" – #RespAct: riparte in questa prima giornata anche il programma di accessibilità "Il Milan per tutti", attraverso cui in ogni match casalingo il Club rossonero mette a disposizione dei propri tifosi con disabilità o provenienti da contesti sociali complicati un innovativo servizio di audiodescrizione per i fan non vedenti e ipovedenti. Il programma rientra nel più ampio manifesto "RespAct" per equità sociale, uguaglianza e inclusività.