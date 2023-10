Bakayoko: “Deluso dall’addio al Milan. C’è una ragione se non giocavo..”

Intervistato da L'Equipe, Tiemoué Bakayoko ha parlato del suo addio al Milan e del rapporto con Stefano Pioli: "L'anno scorso, non ho avuto il tempo di gioco che desideravo. Ci sono molti fattori da considerare… non ho molto da dire sulle ragioni per cui non ho giocato. L’allenatore ha fatto delle scelte. C’è stata molta delusione, questo è certo: la carriera di un calciatore è fatta di alti e bassi, l’ho presa così e ho cercato di essere il più serio possibile durante gli allenamenti o quando potevano contare su di me, anche se non è stato spesso. È stata davvero una stagione difficile, ma ho voglia di metterla alle spalle e concentrarmi sul presente".