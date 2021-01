Milan-Juventus, seconda vittoria consecutiva rossonera? Manca dal 2010

Milan-Juventus, il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non sarà semplice visti i tantissimi assenti, ma il Milan, come ha assicurato Stefano Pioli, giocherà per vincere. Manca sempre meno al match contro la Juventus, con i rossoneri che potrebbero raggiungere un traguardo che manca da più di 10 anni. Dopo il 4-2 dello scorso luglio, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2010, quando sulla panchina rossonera c’era Leonardo. Calciomercato Milan – Attento Maldini, l’Inter ti soffia la punta. VAI ALLA NOTIZIA >>>