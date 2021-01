Milan-Juventus, i convocati di Pioli: quante assenze! | Serie A News

Milan-Juventus, l’elenco dei convocati di Pioli

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Juventus.

La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di stasera, mercoledì 6 gennaio, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, Milano e sarà valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento da primo in classifica, con 37 punti, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi in 15 giornate. La Juventus di Andrea Pirlo, invece, è quinta, con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta in 14 gare fin qui disputate in questo torneo.

Milan-Juventus, che sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia, lo scorso 7 luglio 2020 è terminata 4-2. Bianconeri avanti 0-2, ad inizio ripresa, grazie alle reti di Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Rimonta, pazzesca, del Milan, con Zlatan Ibrahimović su calcio di rigore, poi gol di Franck Kessié, Rafael Leão ed Ante Rebić. Il tutto in appena 18′ di gioco tra il 62′ e l’80’.

Il Milan si presenta all’appuntamento contro la Juventus con le assenze di Sandro Tonali, squalificato, e Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Alexis Saelemaekers e dello stesso Ibrahimović, infortunati. Rientra, però, Theo Hernández dopo la squalifica. La Juventus, invece, dovrà fare a meno di Alex Sandro e Juan Cuadrado, positivi al CoVid_19 e ad Álvaro Morata, per un risentimento muscolare.

Leggiamo insieme, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per il big match contro la ‘Vecchia Signora‘ di Pirlo, ex calciatore del Milan dal 2001 al 2011 (401 gare disputate, 41 gol fatti, 9 trofei vinti).

Milan-Juventus, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Frigerio, Hauge, Kessie;

ATTACCANTI: Colombo, R. Leão, D. Maldini;

