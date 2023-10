Milan-Juventus 0-1 al 90′: la decide Locatelli. Inter di nuovo in testa

Milan-Juventus, il racconto del secondo tempo

Dopo un primo tempo molto intenso, riparte Milan-Juventus con i rossoneri in dieci uomini per il rosso a Thiaw. Il Milan cerca comunque di fare possesso palla, con la Juventus che pressa. Al 50' si accende di nuovo Leao, chiude in corner Bremer, ma Gatti soffre Rafa da inizio partita. Partito molto forte il Milan nei primi minuti della ripresa. Al 55' Allegri si gioca la carta Vlahovic dalla panchina. Per il Milan è sempre Leao a creare pericoli, ma manca l'ultimo passaggio. Al 60' cambia anche Pioli che mette in campo Jovic e Krunic al rientro. Al 63' gol dell'ex: tiro da fuori di Locatelli deviato da Krunic. Mirante non può farci nulla. Il Milan ci prova e sembra reagire bene.