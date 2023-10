Milan-Juventus, il programma della vigilia delle due squadre | Serie A News

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 . Un match importante, grande classica del calcio italiano, al quale i rossoneri di Stefano Pioli arrivano da primi in classifica in campionato, a +4 sui bianconeri di Massimiliano Allegri .

Ma qual è il programma della vigilia della due squadre? Il Milan di Pioli svolgerà questa mattina l'allenamento di rifinitura e successivamente, nel primo pomeriggio (alle ore 14:00) il tecnico rossonero interverrà in conferenza stampa a Milanello. La Juve di Allegri, invece, svolgerà la rifinitura nel pomeriggio. La conferenza del tecnico toscano è prevista per le ore 11:30.