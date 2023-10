Milan e Juventus, sfida totale per un comune obiettivo di mercato

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa Milan. Nonostante alla sessione invernale di trattative manchino ancora due mesi abbondanti, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio cercano già di inquadrare i possibili rinforzi per l'organico di Stefano Pioli tanto per gennaio 2024 quanto per l'estate. C'è infatti ancora molto lavoro da fare a Milanello e dintorni, con reparti da migliorare e potenziare con innesti mirati.