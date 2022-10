Milan-Juventus, Pobega verso una maglia da titolare | Serie A News

Possibile novità di formazione in casa Milan in vista della partita di questo pomeriggio contro la Juventus. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Tommaso Pobega potrebbe scendere in campo dal primo minuto. L'ex Torino prenderebbe il posto di Rade Krunic, quest'ultimo reduce dalla dispendiosa trasferta di Londra contro il Chelsea. Verso la titolarità anche Brahim Diaz a discapito di De Ketelaere, così come Kalulu dovrebbe giocare da terzino destro al posto di Dest. In difesa, dunque, chance dal primo minuto per Matteo Gabbia. Ecco, di seguito, la probabile formazione del Milan.