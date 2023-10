Milan-Juventus, la chiave della gara: le fasce come fulcro | News

(fonte: acmilan.com) Si può presentare in vari modi, ogni volta ci sono differenze, ma rimane sempre e solo Milan-Juventus . Vale tre punti, o magari di più. Si scoprirà strada facendo. Siamo a metà ottobre, appena un quarto di Serie A, non è sufficiente per decidere obiettivi però è quanto basta per mandare un segnale forte. Nel Briefing , analizziamo nel dettaglio la nostra 9ª giornata in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 a San Siro.

LE FASCE COME FULCRO, ANCHE PER ACCENDERE PUNTE E MEDIANI

Mettere in moto le fasce, permettergli di avere spazio per attaccare. È una chiave certa per il Diavolo, ma anche per la Vecchia Signora. Leão e Pulisic, presi singolarmente come in tandem (vedi il gol dell'1-0 alla Lazio), hanno sempre nei piedi le soluzioni per segnare: in totale hanno prodotto 7 reti e 4 assist, battendo "da soli" Hellas Verona e Genoa; la squadra di Pioli si appoggia e si affida molto a loro nello sviluppo dell'azione. Kostić, Weah e Cambiaso sono ugualmente ali di spinta, sponde abbastanza sicure e pericolose nella manovra di Allegri; anche McKennie, largo a destra, si sta mettendo in mostra. Se liberi avranno la licenza di offendere e mettersi in proprio, se limitati da prevedibili marcature potranno favorire i compagni: le punte di peso (spiccano Giroud e Vlahović, bomber della propria formazione) come i mediani inserimento (in particolare Reijnders, Musah e Rabiot).