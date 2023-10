Milan-Juventus, sorpresa Álex Jiménez? Possibile la sua convocazione

Il Milan si prepara per la partita di domani contro la Juventus. I rossoneri, dopo la sosta, si ritrovano in testa alla classifica, ma con alcuni problemi dati agli infortunati. Non ci saranno Chukwueze e Sportiello e mancheranno anche Maignan e Theo Hernandez, squalificati. Dovrebbero tornare Krunic e Kalulu, mentre Loftus-Cheek potrebbe recuperare per la Champions League. Per questo Stefano Pioli potrebbe guardare nella Primavera: alcuni ragazzi potrebbero essere convocati per la gara di San Siro. Potrebbe essere il caso del portiere Bartoccioni e non solo.