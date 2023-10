Al V.A.R. , per Milan-Juventus, ci sarà infine Massimiliano Irrati , coadiuvato da Lorenzo Maggioni. Scudetto, Champions e qualche curiosità: Milan, le parole di Musah >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.