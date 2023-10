Milan-Juventus, Allegri: “Il calcio è fatto di episodi. Gatti bravo su Leao”

Sul finale di gara: "Abbiamo giocato bene difensivamente. Il calcio è fatto di episodi, una volta in superiorità non abbiamo iniziato bene la ripresa, poi abbiamo trovato il gol. Nel finale dovevamo gestirla meglio. Non dovevamo dare l'opportunità di creare pericoli in ripartenza, Leao è in grado di annullare la superiorità. Era da tanto che non vincevamo contro il Milan, sono stati bravi i ragazzi. Nel finale il Milan non doveva prendere palla, dovevamo fare meglio, anche se giocare a San Siro non è mai facile".