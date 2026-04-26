PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri nel post-partita di Milan-Juventus: “Dobbiamo fare meglio alcune scelte. Poteva deciderla un episodio”

MILAN-JUVENTUS

Allegri nel post-partita di Milan-Juventus: “Dobbiamo fare meglio alcune scelte. Poteva deciderla un episodio”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan nel post-partita di Milan-Juventus di Serie A su Milan TV
Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla corsa per la Champions League: "Prima di ieri per la matematica servivano 7 punti. Ora ne servono 6. Non era facile, la Juventus è una squadra forte".

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Sulla partita: "La squadra ha fatto bene sotto il punto di vista dell'atteggiamento, ci manca poco per raggiungere l'obiettivo Champions".

Su dove può migliorare il Milan: "Dobbiamo fare meglio alcune scelte ed essere meno frettolosi. Ci sono momenti in cui c'è troppa frenesia, l'episodio della traversa di Alexis Saelemaekers è stato un episodio poco fortunato, purtroppo".

Sul rammarico di non aver vinto il match: "Partita molto equilibrata, molto ben giocata tatticamente da entrambe le squadre. Un episodio poteva deciderla, così non è stato. Portiamo a casa un punto contro una squadra forte".

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