Sulla partita: "La squadra ha fatto bene sotto il punto di vista dell'atteggiamento, ci manca poco per raggiungere l'obiettivo Champions".
Su dove può migliorare il Milan: "Dobbiamo fare meglio alcune scelte ed essere meno frettolosi. Ci sono momenti in cui c'è troppa frenesia, l'episodio della traversa di Alexis Saelemaekers è stato un episodio poco fortunato, purtroppo".
Sul rammarico di non aver vinto il match: "Partita molto equilibrata, molto ben giocata tatticamente da entrambe le squadre. Un episodio poteva deciderla, così non è stato. Portiamo a casa un punto contro una squadra forte".
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