Milan-Juventus 2-0 al 90′: bel successo rossonero | Serie A News

1 di 1

MILAN-JUVENTUS AL 90'

Brahim Díaz (attaccante AC Milan) esulta per il suo gol in Milan-Juventus (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

È terminata da pochi istanti Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo dei rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo che il primo tempo è finito 1-0, con il gol 'last minute' di Fikayo Tomori, la ripresa si apre con una sostituzione nella fila della Juventus: fuori Juan Cuadrado, ammonito ed acciaccato; dentro Weston McKennie. Dopo una bella discesa di Danilo (47') con un tiro-cross sul quale non arriva Arkadiusz Milik, il Milan, però, perviene al raddoppio.

Rafael Leão, al 53', fa capire subito a Wojciech Szczęsny, con un bel destro dal limite dell'area che termina alto di poco sulla traversa, che non vivrà una ripresa tranquilla. Un minuto dopo il Diavolo raddoppia. Retropassaggio errato di Dušan Vlahović, si avventa sul pallone Brahim Díaz che si invola verso la metà campo bianconera.

Salta Leonardo Bonucci proteso in scivolata, arriva in velocità in area della Juve, a tu per tu con Szczęsny e lo batte con una botta di destro sul primo palo. Pallone in rete nonostante l'ex Roma e Arsenal provi ad opporsi. Tanti cambi, poi, caratterizzano la metà del secondo tempo. Pioli inserisce Rade Krunić, Charles De Ketelaere e Ante Rebić per Tommaso Pobega, lo stesso Brahim e Olivier Giroud.

Al 67' sfiora il terzo gol per il Milan Theo Hernández, il cui pallonetto su Szczęsny in uscita avrebbe meritato miglior fortuna; al 71' reagisce la Juventus, con Milik che, su perfetto cross di Danilo, schiaccia a terra un pallone che termina, docile docile, tra le braccia di un tranquillo Ciprian Tătărușanu.

Per oltre dieci minuti non succede praticamente più nulla. Subito dopo l'ingresso di Aster Vranckx e Divock Origi per Ismaël Bennacer e Leão, la Juventus (85') va vicina al gol con il neo-entrato Moise Kean. La sua conclusione in area di rigore, però, è deviata in calcio d'angolo da un sontuoso intervento di Pierre Kalulu.

Kean ci prova anche al 90', ma la sua botta di sinistro da fuori area è alzata sopra la traversa da un attento Tătărușanu. Al 92' è Origi a sfiorare il terzo gol per il Diavolo, ma la sua botta sotto la traversa da dentro l'area di rigore è deviata in angolo da Szczęsny. Non succede più nulla nel recupero: Milan-Juventus 2-0, tre punti pesantissimi per i rossoneri di mister Pioli. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>