Milan-Juventus 1-0 al 45′: rete di Tomori nel recupero | Serie A News

MILAN-JUVENTUS AL 45'

Fikayo Tomori (difensore AC Milan), qui durante Milan-Napoli 1-2 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

È terminato da pochi istanti il primo tempo di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Parte meglio la Juventus, che nel primo quarto d'ora di gioco crea ben tre occasioni da rete. All'8' diagonale di Juan Cuadrado, con pallone fuori di molto; al 12' tiro centrale di Arkadiusz Milik, ben servito dallo stesso Cuadrado dopo un velo di Dušan Vlahović; al 13' botta da fuori di Danilo, conclusione imprecisa e nessun problema per Ciprian Tătărușanu.

Il Milan si affaccia per la prima volta dalle parti di Wojciech Szczęsny al 20' e per poco non va in vantaggio. Calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali, sponda aerea di Pierre Kalulu e Rafael Leão, sotto misura, centra il palo con un colpo di tacco geniale. Peccato. Al 29' lo stesso Leão crea scompiglio, a sinistra, nell'area bianconera: scaglia un tiro che Vlahović, con il braccio, devia in calcio d'angolo.

L'arbitro Daniele Orsato di Schio (VI) si consulta con il V.A.R. e poi, giustamente, decide di non assegnare un penalty al Milan: aderente al corpo, infatti, il braccio del centravanti serbo. Sfortunato il Diavolo e soprattutto sfortunato Leao in questa prima frazione di gioco. Al 34', infatti, il numero 17 rossonero scaglia un bel destro a giro dal limite dell'area di rigore e il pallone da lui calciato si stampa sulla base del palo - il secondo del match - alla sinistra di uno Szczęsny vanamente proteso in tuffo.

Al 36' ci prova, da appena fuori area, anche Ismaël Bennacer: la conclusione mancina dell'ex centrocampista dell'Empoli termina di poco alta sulla traversa della porta bianconera. Il Diavolo, dopo un primo quarto d'ora di gioco interlocutorio, meriterebbe ampiamente di mettere la testa avanti e il gol arriva nel recupero del primo tempo (46'). Calcio d'angolo di Theo Hernández, il pallone arriva ad Olivier Giroud, che, in area di rigore, prova la volée di sinistro.

Il pallone sbatte, letteralmente, su Fikayo Tomori che, lesto come un falco, e in posizione regolare, in area piccola gira immediatamente in rete alle spalle di Szczęsny. Alla fine del primo tempo Milan-Juventus 1-0. Segui qui la diretta testuale del match tra rossoneri e bianconeri >>>