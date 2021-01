Milan-Juventus 1-3, vota Top e Flop rossonero | Serie A News

Caricamento sondaggio...

– Prima sconfitta stagionale deldi, superatoa ‘San Siro‘ dalladell’ex. Doppietta di Federico Chiesa per i bianconeri: un gol per tempo che ha abbattuto il. Per l’ex viola anche un palo. Inutile, per il Milan, la rete di Davide Calabria , la seconda stagionale in Serie A per il terzino, oggi schierato a centrocampo per via delle tante assenze. Nel finale, terzo sigillo bianconero con Weston McKennie . Milan sconfitto, sì, ma ancora. È arrivato, ora, il vostro momento: votate il migliore rossonero in campo die motivate nei commenti la vostra scelta.

