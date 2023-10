Milan-Juventus 0-1, Panucci duro: “Partita noiosa e di basso livello”

E non che quella di Allegri abbia fatto, poi, chissà quanto altro in più per vincere ieri. Questa è l'opinione, infatti, di Christian Panucci, ex difensore rossonero all'inizio degli anni Novanta e oggi opinionista televisivo: ecco quanto ha detto l'ex terzino ligure a 'Pressing', trasmissione di 'SportMediaset' (CLICCA QUI PER IL VIDEO).

"Pochissima qualità, poco spettacolo" — "Credo che prima dell'espulsione il Milan avesse fatto abbastanza bene, anche se è stata una partita che ha un po' annoiato. Partita di basso livello. Pochissima qualità. Non voglio fare paragoni con i tempi nostri, ma è stata una partita in cui si è visto poco spettacolo: un Milan-Juventus deve offrire di più. Indipendentemente dall'espulsione, poche giocate importanti".

"Anche la Juve, a livello tecnico, cosa ha fatto? Quattro-cinque cross, occasioni non ne ha avute. Ha avuto un paio di situazioni in cui la palla è quasi entrata dentro sullo 0-1. Malick Thiaw, se vuole giocare a certi livelli, non può fare questi falli qui. Partita con dei limiti incredibili. Io mi sono veramente annoiato", ha concluso Panucci sulla partita di 'San Siro'. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

