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MILAN-JUVENTUS

Conceicao dopo Milan-Juventus: “Siamo stati gli unici a voler vincere questa partita”

Francisco Conceicao Juventus
Si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘TL’ di Francisco Conceicao, attaccante bianconero, al fischio finale...
Daniele Triolo Redattore 

Nella serata di ieri si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘TeleLombardia’ di Francisco Conceição, attaccante bianconero, al fischio finale del match.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Conceição nel post-partita di 'TL'

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Sulla partita: "Penso che abbiamo fatto il gol che era quello che cercavamo, però non è contato. Penso che siamo stati gli unici a voler vincere questa partita, però ci sono ancora queste partite finali che dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo".

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Sulla sfida a livello personale con il connazionale Rafael Leão: "Penso che era la Juve contro il Milan, però è normale che parlano di entrambi. Però è stata una partita che volevamo vincere, abbiamo fatto di più per riuscirci, però siamo fiduciosi per il finale che manca per chiudere la stagione".

Sul papà Sérgio Conceição, ex allenatore del Milan, e se l'ha sentito prima di questa partita: "Lo sento sempre prima delle partite. Lui mi ha detto quello che dice sempre: "In bocca al lupo e vai forte". Non ci siamo riusciti, siamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare".

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