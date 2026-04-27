Sulla sfida a livello personale con il connazionale Rafael Leão : "Penso che era la Juve contro il Milan, però è normale che parlano di entrambi. Però è stata una partita che volevamo vincere, abbiamo fatto di più per riuscirci, però siamo fiduciosi per il finale che manca per chiudere la stagione".

Sul papà Sérgio Conceição, ex allenatore del Milan, e se l'ha sentito prima di questa partita: "Lo sento sempre prima delle partite. Lui mi ha detto quello che dice sempre: "In bocca al lupo e vai forte". Non ci siamo riusciti, siamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare".