Milan-Inter, Pioli: “Ibra a Sanremo? Concentrati solo sul campo”

Pioli su Ibrahimovic a Sanremo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine di Milan-Inter, derby di Milano del 23° turno di Serie A. L’allenatore emiliano ha sviato alla provocazione di Giancarlo Marocchi riguardo ad una possibile non presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo la tra due settimane. “Noi siamo concentrati sul campo. Non è stata una settimana positiva ma rimaniamo concentrati. E’ stato un peccato non pareggiare quando ne abbiamo avuto le possibilità. Oggi siamo stati anche sfortunati”.

