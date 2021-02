PAGELLE MILAN-INTER – Uno 0-3 che non ammette lancia l’Inter in vetta alla classifica costringendo il Milan a rincorrere con quattro punti di ritardo. I rossoneri di Stefano Pioli pagano dazio alla doppietta di Lautaro e alla rete di Lukaku evidenziando diverse note stonate, tra cui la prova della coppia centrale Kjaer-Romagnoli. Per il Milan da salvare solo la reazione ad inizio ripresa dove hanno trovato sulla loro strada un super Handanovic.

