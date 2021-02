Milan-Inter 0-3 al 90′: disfatta totale per i rossoneri | Serie A News

Milan-Inter 0-3 al 90′: il racconto della partita

È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Ecco com’è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli. L’Inter parte fortissima e al 4′ è già avanti. Kjaer chiude bene su Lukaku, ma la palla rimane all’attaccante belga che col mancino mette bene in mezzo all’area e pesca Lautaro Martinez lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossonera. Nerazzurri già avanti.

La squadra di Pioli fa davvero una gran fatica a creare occasioni pericolose. Alla mezz’ora l’Inter è padrona del campo e dà sempre l’impressione di poter far male da un momento all’altro. In casa rossonera la reazione arriva al 32′ con la prima palla gol dei padroni di casa: Theo Hernandez coglie un cross in mezzo all’area e calcia col destro. La palla esce di pochissimo. Al 37′ bel tiro di Ibrahimovic al volo parato facilmente da Handanovic. In precedenza Lautaro si era divorato il 2-0 dopo una respinta corta di Donnarumma che aveva parato un tiro da fuori di Perisic. Nel finale di tempo il colpo di testa di Skriniar sfiora il raddoppio interista.

Nella ripresa il Milan parte fortissimo con una doppia occasione che vede protagonisti Ibrahimovic, Tonali e Handanovic: nei due colpi di testa dello svedese e nel tiro del classe 2000 il portiere sloveno si supera e compie tre miracoli incredibili. Nel momento più bello dei rossoneri, l’Inter in contropiede raddoppia ancora con Lautaro Martinez servito alla perfezione da Perisic. Al 65′ l’Inter cala il tris: azione personale di Lukaku che parte poco dopo la metà campo, supera in velocità Romagnoli e di mancino fa secco Donnarumma. Da lì in poi il Milan prova a cercare quanto meno il gol della bandiera senza però riuscire a battere Handanovic. Secondo stop consecutivo per il Milan che vede l’Inter scappare a -4 e avvicinarsi le dirette concorrenti nella lotta al quarto posto.

