Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Inter, De Winter all’intervallo: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato”
Cambia il piano gara nel secondo tempo?
"No, dobbiamo fare la stessa cosa: fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato"
