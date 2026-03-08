Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Inter, De Winter all’intervallo: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato”

DERBY

Milan-Inter, De Winter all’intervallo: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato”

Milan-Inter, De Winter all’intervallo: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato” - immagine 1
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo del derby Milan-Inter >>>

Cambia il piano gara nel secondo tempo?

"No, dobbiamo fare la stessa cosa: fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato"

Leggi anche
Derby Milan-Inter 1-0 (45′): bel Diavolo, un gran gol di Estupinan | Serie A News
Federica Brignone a San Siro per assistere a Milan-Inter: “Mi tremano le gambe”

© RIPRODUZIONE RISERVATA