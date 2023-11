Milan-Frosinone, possibile chance da titolare per Simic | Serie A News

In occasione di Milan-Frosinone, in programma sabato 2 dicembre alle ore 20:45, potrebbe giocare da titolare Jan-Carlo Simic

Nella giornata di sabato 2 dicembre, alle ore 20:45, il Milan tornerà in campo a San Siro per ritornare a vincere dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. L'avversario di giornata sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione. Per l'occasione il Diavolo potrebbe trovarsi in grande difficoltà nel reparto difensivo, dove l'infortunio di Malick Thiaw ha decisamente complicato i piani.