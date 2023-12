Milan-Frosinone, Serafini: “Altro che squadra disunita e spogliatoio spaccato”

Luca Serafini, giornalista e tifoso rossonero, ha commentato Milan-Frosinone, gara della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatasi stasera a 'San Siro' e terminata 3-1, nel post-partita di 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni. "Sono sollevato, perché non avrei voluto commentare ancora scenari negativi ai quali non volevo neanche pensare ... Il Frosinone non è il Real Madrid, mi è stato fatto notare anche da alcuni tifosi. Vero, ma è la squadra rivelazione del campionato ed era in fiducia. Stasera però il Milan mi è parso tutto, tranne che una squadra disunita, uno spogliatoio spaccato, una squadra che non è con l'allenatore. Questo mi sembra il segnale migliore in attesa di recuperare i giocatori dagli infortuni". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>