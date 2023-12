Milan-Frosinone, Pioli: “Ci vuole continuità, vogliamo lottare per il vertice”

Sull'obiettivo stagionale: "Bisogna puntare in alto, per sognare in grande devi però lavorare tanto. Mi tengo un dato oggettivo delle partita fra occasioni create e subite, noi in Champions dovremmo essere secondi in questo. Poi purtroppo non siamo riusciti a portare ciò che meritavamo. In campionato abbiamo avuto un passaggio a vuoti di quattro partite. Ma è ancora lunga, dare continuità è il nostro obiettivo. Alla fine la Champions è una competizione difficilissima da vincere, ci vuole tanta qualità ma ci vuole anche il momento giusto. In campionato vince chi è più continuo, c'è ancora il tempo per una grande stagione".