Milan-Frosinone, il momento della gara: l’esperimento vincente

ESPERIMENTO VINCENTE

L'emergenza difensiva imponeva una scelta inedita, e la soluzione del Mister di schierare Theo Hernández nel ruolo di difensore centrale, al fianco di Tomori, ha pagato. Il francese è stato attento in chiusura e, quando sgravato dai compiti di contenimento, anche propositivo in attacco, come da sua indole. La risposta in campo di Theo è anche una risposta del gruppo, che ha saputo disputare una partita di sacrificio difensivo per sopperire alle assenze. Lo spirito è stato quello che ci aspettavamo, la disponibilità di Theo (e non solo) a giocare in un ruolo diverso dal suo è la cartina di tornasole di una squadra che ha reagito al meglio al momento più delicato.