Milan-Frosinone, il momento della gara: la benzina di Bennacer

BENZINA NEL MOTORE

San Siro ha riaccolto Ismaël Bennacer, che mancava dalla sfortunata Semifinale di andata del 10 maggio scorso. Quasi sette mesi dopo l'algerino ha rimesso piede sul prato di San Siro e promette di essere un'arma in più in questo intenso mese di dicembre, in cui saremo chiamati a giocarci diverse sfide importanti. Oltre al suo, presto anche altri giocatori ai box per infortunio torneranno a disposizione per allargare la rosa di alternative a disposizione del Mister. In una fase in cui le assenze si sono accumulate di partita in partita, possiamo sorridere per il ritorno di Isma e per quelli che verranno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Diavolo vuole chiudere presto per Ouédraogo >>>