Milan-Frosinone, finalmente Jovic. Luka è l’MVP della partita

La serata e la prova che ci voleva per lui e per la squadra, per il morale del gruppo e per rilanciarsi dopo il palo colpito contro il Borussia Dortmund e un inizio di stagione sotto le aspettative. Una prova da combattente, tosto e deciso su ogni pallone, Jović ha convinto ed è meritatamente uscito tra gli applausi e i cori dei propri tifosi.

Una prestazione efficace e generosa, premiata dai sostenitori rossoneri grazie ai voti espressi su AC Milan Official App. Il classe '97 ha superato per numero di preferenze i compagni Christian Pulisic - autore del momentaneo 2-0 -, Theo Hernández e Mike Maignan, decisivo per mantenere l'equilibrio e protagonista con l'assist del raddoppio dalle retrovie. Avanti così Luka!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.