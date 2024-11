Milan, Fonseca sulle montagne russe: il quarto posto dista 7 punti

Milan, lo Scudetto sembra lontano, ma non solo. Anche l'obiettivo quarto posto per la qualificazione in Champions League. La situazione

Emiliano Guadagnoli Redattore 10 novembre - 21:00

Cagliari-Milan 3-3, i rossoneri continuano a perdere punti importanti in campionato. Lo Scudetto sembra lontano, ma non solo. Anche l'obiettivo quarto posto per la qualificazione in Champions League, almeno per il momento, resta distante.

Milan, Fonseca rischi la Champions League! Alla sosta di novembre lontani 7 punti — Indipendentemente dal risultato di Inter-Napoli, il quarto posto dopo la dodicesima giornata della Serie A 2024-25 è fissato a quota 25 punti. Il Milan si trova a sette punti di distanza, ovvero a quota 18. Bisogna ricordare che i rossoneri dovranno recuperare la sfida contro il Bologna. Ma resta il fatto che Paulo Fonseca, oltre al gioco e le buone partite a sprazzi, deve migliorare le sua fase difensiva e i risultati in Serie A. Siamo a metà novembre, quindi tutto è recuperabile, ma è innegabile come la corsa verso la Champions League sarà molto complessa per il Milan: Lazio, Inter, Napoli, Atalanta, Juventus e Fiorentina si giocheranno i primi quattro posti insieme al Milan. Bisogna cambiare marcia. LEGGI ANCHE: Milan, Leao: la mossa tattica per la svolta? La chiave con Camarda in campo