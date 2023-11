Milan-Fiorentina, il match sponsor della sfida di ‘San Siro’ sarà Skrill

Esistono diverse ottime ragioni per cui un tifoso rossonero dovrebbe scegliere di aprire un conto Skrill. Approfittando così di tutti i vantaggi offerti dal suo portafoglio digitale. Con Skrill si può pagare online rapidamente e in tutta sicurezza, poiché i fondi sul conto non sono direttamente collegati alla banca. E per concludere una transazione non è richiesto l'inserimento di numeri di carte o di dati personali. Con Skrill, tra l'altro, si possono acquistare biglietti o articoli dell'AC Milan Store.

Non solo digitale: grazie alla carta prepagata Skrill Mastercard - disponibile per i residenti nell'Area Economica Europea e nel Regno Unito - è possibile effettuare pagamenti rapidi e contactless ovunque sia accettato Mastercard, anche tramite Apple Pay o Google Pay. Skrill permette anche di inviare denaro ad amici e familiari velocemente, anche in valute diverse e all'estero sfruttando i tassi migliori sul mercato. A proposito di estero, i clienti Skrill possono mantenere un saldo in più valute passando facilmente da una all'altra.

Milan-Fiorentina, Skrill sarà match sponsor — Ulteriore punto imperdibile per i clienti Skrill è il programma gratuito di fidelizzazione Knect. Tramite il quale è possibile guadagnare punti fedeltà riscattabili in denaro sul proprio conto Skrill. Utilizzando lo stesso, è inoltre possibile raggiungere il limite previsto per diventare VIP Skrill e accedere a vantaggi extra come "Play on the Pitch", evento che ha visto un gruppo di Skrill VIPs vivere una vera e propria giornata "da rossoneri": da un tour esclusivo dello Stadio San Siro alla possibilità di giocare una partita sul terreno di gioco che ospita le partite casalinghe della squadra di Pioli, avendo anche la possibilità di cambiarsi nello spogliatoio utilizzato abitualmente da capitan Calabria e compagni.

Da menzionare anche Forza Skrillan, una web serie filmata a Milanello con protagonisti Franco Baresi e Daniele Massaro alla guida di due squadre a cinque di Skrill. I vincitori della sfida hanno potuto viaggiare al seguito della squadra rossonera in occasione di una partita europea, incontrando anche gli stessi giocatori. Due esempi, questi, che testimoniano come Skrill sia l'app di pagamento veloce e sicura di cui ogni tifoso del Milan non può fare a meno. Abbandona oggi il tuo metodo di pagamento tradizionale e passa a Skrill! LEGGI ANCHE: Milan, come sta andando la Primavera? Quanta qualità per Abate >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.