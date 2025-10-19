Se si riferisse all'arbitro: "Sì... Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a mettersi le mani in faccia, e non solamente in area di rigore. Basta che al primo contatto un giocatore mette le mani in faccia e tutti fischiano. Poi io riparto sempre dalla prima norma che ci hanno sempre detto: il Var interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, ditemi voi se questo lo è... Peccato"

Su Fagioli, Nicolussi e Kean: "Moise cominciava dopo a sentire il fastidio alla caviglia e aveva perso una settimana di lavoro, Alberto Piccoli poteva darci più energia: Kean ha fatto quello che doveva fare. Con solamente Nicolussi abbiamo costruito di più con Madragora e Fagioli più avanzati. Potevamo giocare più in verticale su alcune situazioni. Abbiamo subito il pareggio mentre giocavamo ancora in dieci e poi quel rigore lì. Non meritavamo di perdere"

Sul fatto che la squadra non riesce a reagire quando prende gol: "Ma le partite le vedete o no? Abbiamo gestito bene, anche nel secondo tempo: il Milan ha tirato in porta una volta, quando eravamo in dieci. Se mi dici che abbiamo perso la partita perché potevamo essere più attenti... La squadra la prestazione l'ha fatta, poi chiaro la responsabilità è mia. E non ci sono neanche problemi nello spogliatoio: una squadra che ci crede e che lavora, i risultati ci stanno andando contro"