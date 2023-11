Milan-Fiorentina, Maignan è l’MVP della partita di San Siro

( fonte:acmilan.com ) - Il Milan rientra dalla terza sosta stagionale con una vittoria provvidenziale contro la Fiorentina, interrompendo un digiuno che durava dal 7 ottobre in Serie A. Ed era sempre dal 7 ottobre, dallo 0-1 di Marassi firmato Pulisic, che non chiudevamo una partita con la porta inviolata.

In quel caso Maignan era stato enorme su Drăgușin (poi in porta chiuse Giroud), ieri sera Mike si è superato in due occasioni nel secondo tempo: in uscita su Beltrán e immolandosi con il viso su Mandragora in pieno recupero. Parate che pochi portieri al mondo sanno fare, e tra questi c'è Mike Peterson Maignan.