Milan-Empoli, Emerson Royal: "Abbiamo lottato l'uno per l'altro. Musah ..."

Sulla partita: "Vittoria e clean sheet? Per noi questo è stato troppo importante perché stiamo lavorando tanto per questo e per noi è stata bellissima questa partita. È cambiato qualcosa nella nostra testa dopo le ultime partite? È una domanda complessa. No, non credo sia questo. Credo che con il passare delle partite, stiamo migliorando come squadra. Oggi si è visto che giochiamo tutti come squadra, tutti uniti, lottando l’uno per l’altro. Questo serve per vincere".