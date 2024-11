Milan-Empoli, biglietti a ruba: sarà quasi sold out a San Siro | PM News

Nella giornata di sabato 30 novembre, alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro' andrà in scena il match tra Milan ed Empoli, valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci saranno i rossoneri di Paulo Fonseca, che arrivano da una vittoria non convincente contro lo Slovan Bratislava in Champions League e da un pareggio deludente con la Juventus. Dall'altra il club toscano, decimo in classifica, che nell'ultimo turno ha impattato sull'1-1 contro l'Udinese. Con una vittoria la squadra di Roberto D'Aversa raggiungerebbe proprio il Diavolo in graduatoria.