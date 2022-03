Milan-Empoli 1-0, i numeri della partita di ‘San Siro’ | Serie A News

Milan-Empoli 1-0 ieri sera a 'San Siro' con rete della vittoria di Pierre Kalulu. Ecco dati, numeri e statistiche della gara dei rossoneri

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Un altro 1-0 a favore, pesante e prezioso. Dopo la vittoria del 'Maradona', il Milan si ripete a 'San Siro' battendo l'Empoli grazie al gol di Pierre Kalulu nel primo tempo. Un successo che rimette al sicuro la vetta della classifica (al di là e in attesa dei risultati di Inter e Napoli), a quota 63 punti dopo 29 giornate di Serie A. Ecco tutte le statistiche della partita.

1 - Il Milan ha raccolto 63 punti nelle prime 29 gare stagionali. A partire dalla stagione 2006/07 non ha mai fatto meglio a questo punto del torneo nel massimo campionato italiano (63 anche nella stagione 2011/12).

2 - I rossoneri hanno mantenuto la propria porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta nel 2022.

3 - Il Milan ha vinto sei gare interne consecutive contro squadre neopromosse per la prima volta in Serie A dal periodo agosto 2010-maggio 2012 con Massimiliano Allegri in panchina.

4 - I rossoneri hanno ha realizzato dieci gol da fuori area in questo campionato. Nessuna squadra ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.

5 - Stefano Pioli è diventato il settimo allenatore a tagliare il traguardo delle 600 reti segnate dalle sue squadre nel massimo campionato italiano nell'era dei tre punti a vittoria.

6 - Il Milan è la prima squadra a mandare a segno tre giocatori francesi in una singola stagione di Serie A (Giroud, Hernández e Kalulu) dalla Fiorentina nel 2017/18 (Eysseric, Théréau e Veretout).

7 - Secondo gol in Serie A per Pierre Kalulu e primo in questa stagione. L'altra rete del classe 2000 nel massimo campionato è quella messa a segno il 16 dicembre 2020 contro il Genoa in trasferta.

8 - Pierre Kalulu è diventato il 16° marcatore diverso del Milan in questo campionato. Solo Fiorentina e Atalanta (17 entrambe) ne contano di più della squadra rossonera.

9 - Olivier Giroud ha effettuato sette tiri in questa gara. Record per lui in una singola partita con la maglia milanista considerando tutte le competizioni. Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI