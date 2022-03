Calciomercato Milan – Attacco, Maldini pronto al gran colpo in Serie A

Il Milan vola in Serie A, ma i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara pensano anche al calciomercato estivo. La squadra a disposizione di Stefano Pioli, infatti, andrà rinforzata in alcuni ruoli chiave per poter innalzare il livello di competitività del Diavolo, estendendolo anche in campo europeo. Ogni reparto, pertanto, vedrà l'innesto di un almeno un elemento di qualità. L'attacco sarà uno dei settori in cui il club di Via Aldo Rossi opererà con convinzione.