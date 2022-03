Milan-Empoli 1-0: gol e highlights (29^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Empoli 1-0: decide un gol al 19' di Pierre Kalulu, l'eroe che non ti aspetti. Tre punti di platino per il Diavolo

Il Milan ha disputato un bel primo tempo, andando varie volte vicino al raddoppio, ma senza riuscire a chiudere il match. Nella ripresa, poi, l'Empoli è salito di tono, ha messo in difficoltà i rossoneri che sono andati in sofferenza. I toscani, però, sono riusciti ad impensierire Mike Maignan in una sola circostanza. Tre punti meritati e di platino per il Diavolo.