Milan-Empoli 1-0, Kalulu MVP della gara di ‘San Siro’ | Serie A News

Pierre Kalulu, match-winner di Milan-Empoli, votato dai tifosi rossoneri quale miglior giocatore della partita. Le motivazioni del suo premio

"Pulito, essenziale e - soprattutto - decisivo. Pierre Kalulu spadroneggia in difesa e in attacco, non lascia respiro ad Andrea Pinamonti prima e a Patrick Cutrone poi, e segna il gol vittoria contro l'Empoli . C'è tutto nella prestazione del difensore francese classe 2000 , nuovamente titolare al fianco di Fikayo Tomori e una volta di più convincente.

Angolo statistico: Pierre segna il secondo gol in carriera in Serie A, l'altro fu il 16 dicembre 2020 a 'Marassi' contro il Genoa, e diventa altresì il 16° marcatore diverso del Milan in questa Serie A. Il suo match è fatto di 48 passaggi positivi, 13 palloni recuperati, 6 duelli vinti su 8, 4 contrasti vinti. Kalulu è quindi, con pieno merito e ampio margine, l'MVP della notte di San Siro".