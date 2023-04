Milan-Empoli 0-0 al 90′: non basta il secondo tempo. Occasione persa

Milan-Empoli 0-0: il racconto del secondo tempo a 'San Siro'

Dopo un primo tempo privo di emozioni, parte la ripresa. Il Milan inizia spingendo e cercando di portarsi in vantaggio. Al 50' bel tiro da fuori di Pobega, che viene deviato a lato di poco. L'atteggiamento dei rossoneri è diverso, con una pressione costante sulla difesa avversaria. Al 53' bel tiro di Saelemaekers deviato in angolo. Pioli al 70' mette dentro tutti i titolari in attacco: Brahim Diaz, Leao e Giroud, alla ricerca del gol del vantaggio. Al 76' ancora una bella azione, cross di Leao che si impenna, tiro al volo di Florenzi che si impatta sul palo. Bel contropiede del Milan: Saelemaekers trova un bel dribbling, la palla arriva a Giroud che non è fortunato sul rimpallo. Altra occasione per il Milan: cross di Florenzi per Pobega che di testa non trova la porta. All'87' altra grande occasione: tacco di Giroud, tiro di Brahim Diaz e bella parata di Perisan. Il Milan ci prova fino alle fine, ma non trova il gol. Finisce 0-0 a San Siro.