Milan-Empoli 0-0 al 45′: poche occasioni e ritmi bassi

Milan-Empoli 0-0: il racconto del primo tempo a 'San Siro'

Un inizio di partita con ritmi piuttosto bassi. Il Milan trova due ottime occasioni al 13': prima Rebic e poi Theo Hernandez sparano addosso al portiere. L'Empoli si copre bene e chiude molti spazi di manovra ai rossoneri. Il Milan prova ad alzare i giri del motore, ma non trova la chiave giusta per scardinare la difesa dei toscani. Al 39' ci prova Sandro Tonali, che si divincola, ma non trova la forza giusta per battere a rete. Al 45', bel lancio di Tomori per Rebic, che stoppa, ma poi spara alto da una buona posizione. Un primo tempo troppo blando per il Milan. Segui qui la diretta testuale della sfida tra i rossoneri e i toscani >>>