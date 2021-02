Milan-Crotone 4-0: Ibrahimovic è MVP del match | Serie A News

Milan-Crotone 4-0: Ibrahimovic è il migliore in campo

Zlatan Ibrahimovic, autore di due gol (30′ e 64′) in Milan-Crotone 4-0, votato quale miglior giocatore della sfida di ieri pomeriggio a ‘San Siro‘. I tifosi rossoneri hanno preferito Ibrahimovic a Hakan Çalhanoğlu, autore di due assist per le reti di Ante Rebić, ed allo stesso attaccante croato. Ecco come il Milan ha commentato, con una nota ufficiale sul proprio sito web, la nomina di Ibrahimovic a MVP di Milan-Crotone.

“La storia l’aveva già scritta realizzando il primo gol, raggiungendo le 500 reti in carriera con i Club, poi è arrivata la sesta doppietta stagionale in campionato a rendere ancora più speciale la sua giornata. È Zlatan Ibrahimović l’uomo-copertina di Milan-Crotone 4-0, votato come migliore in campo dai tifosi rossoneri attraverso la nostra app ufficiale. Lo svedese ha ricevuto il 55% delle preferenze, davanti a Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebić e Theo Hernández.

Ibra ha firmato un'altra vittoria, finalizzando il grande lavoro di tutta la squadra. È stato anche il giocatore milanista a totalizzare più tiri nello specchio (4), tiri respinti (2) e tiri fuori (2). Un fattore offensivo determinante, oltre ai due gol. Nella sfida che ha ribadito la vetta del Diavolo, il leone Zlatan è salito a 14 reti in 11 presenze in questa Serie A, graffiando l'ennesimo ruggito decisivo di una carriera infinita".