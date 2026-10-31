È il giorno del derby della Madonnina. La sfida più attesa di questo inizio stagione è arrivata e le due squadre si stanno affrontando in campo in un derby infuocato. Nel prepartita di DAZN è intervenuto Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha voluto affrontare diversi temi legati al presente e il futuro rossonero.

Milan, le parole di Cardinale

"È una grande vittoria per noi. Abbiamo rinnovato Pulisic, che è un giocatore simbolo, e abbiamo presentato il progetto per il nuovo stadio. Sarà un impianto da 72 mila posti, ma non sarà solo uno stadio sportivo, così come avrai sentito dire da Manica e Foster. Sarà un’icona culturale e una dichiarazione di intenti da parte di Milan ed Inter. Riporterà il calcio milanese al top."

Il numero di RedBird ha espresso tutta la propria soddisfazione per gli ultimi sviluppi societari legati alla presentazione di quello che sarà il nuovo stadio, che avrà il nome di Generali Stadium. Successivamente, Cardinale ha voluto spendere anche alcune parole sul rinnovo di Christian Pulisic:

Il proprietario rossonero, poi, ha voluto ribadire anche l'importanza strategica del progetto per il futuro del calcio italiano, sottolineando la volontà di valorizzare anche l'identità nazionale dell'iniziativa:

È una dichiarazione d’intenti per tutto il mondo. Sarà il miglior stadio al mondo. Sarà una dichiarazione d’intenti per l’Italia e il calcio italiano: voglio che sia un progetto italiano. San Siro lo chiamano la Scala del Calcio. Questo sarà la Scala del Calcio 2.0. Sono emozionato a riguardo".