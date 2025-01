Risultati Serie A – Milan-Cagliari 1-1: tabellino e marcatori | News

Milan-Cagliari 1-1, il tabellino

Fallisce l'appuntamento con la vittoria il Milan al debutto del nuovo allenatore Sérgio Conceição: a 'San Siro', in occasione della 20^ giornata della Serie A 2024-2025, è soltanto 1-1 contro il Cagliari di Davide Nicola. Una partita ostica, contro un avversario scorbutico, che riesce nell'impresa di strappare un altro punto al Diavolo dopo quello dell'andata (3-3 alla 'Unipol Domus'). Il Milan sembra mettere la partita sui binari a lui più congeniali al 51', con il gol di Álvaro Morata. Il vantaggio rossonero, però, dura appena quattro minuti. Al 55', infatti, impatta Nadir Zortea con l'evidente complicità di Mike Maignan. Già svanito l'effetto Conceição che ha portato la Supercoppa Italiana? Lo vedremo martedì pomeriggio, a Como, in occasione del recupero della scorsa gara saltata proprio per l'impegno del Diavolo in Arabia Saudita. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Cagliari 1-1 a 'San Siro'.