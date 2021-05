Milan-Benevento 2-0: il Diavolo risorge grazie a Calhanoglu e Theo

Milan-Benevento 2-0 ieri sera a 'San Siro'. Vittoria firmata con un gol per tempo dai ritrovati Hakan Calhanoglu e Theo Hernández

Daniele Triolo

L'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato Milan-Benevento, anticipo serale della 34^ giornata di Serie A, terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. I rossoneri si sono imposti sui campani, allenati dalla leggenda Filippo Inzaghi, grazie ad un gol per tempo. Le reti sono state di Hakan Calhanoglu e Theo Hernández.

Dopo due sconfitte di fila rimediate contro Sassuolo e Lazio, dunque, in Milan-Benevento i rossoneri hanno rialzato la testa. Preparandosi al meglio al big match allo scontro diretto per un posto in Champions League contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium domenica prossima, 9 maggio, alle ore 20:45.

Un'altra buona notizia per Pioli? Dei sei diffidati schierati in campo (gli stessi Calhanoglu e Theo Hernández, oltre che Diogo Dalot, Alexis Saelemaekers, Ante Rebic e Samu Castillejo), è stato ammonito soltanto quest'ultimo. Pertanto, gli altri saranno disponibili per la sfida in casa dei bianconeri di un altro ex, Andrea Pirlo.

Milan-Benevento, però, è stata decisa come detto da Calhanoglu e Theo Hernandez. Il numero 10, due gol nelle ultime tre partite, ha segnato e trascinato il Milan. Nona rete stagionale e quarta in campionato. Il turco si è piazzato alle spalle del rientrante Zlatan Ibrahimovic. Ha giocato una gara dinamica e nel vivo del gioco. Dimenticando, almeno per 90', la questione finora irrisolta del rinnovo del suo contratto.

Servirà il miglior Calhanoglu, al Milan, per centrare la qualificazione in Champions League dopo ben 7 anni. C'è una statistica, secondo 'gazzetta.it', che può far sorridere i rossoneri: l'ex Bayer Leverkusen, di solito, nel girone di ritorno si scatena. Ben 17 dei suoi 22 gol in Serie A, infatti, sono arrivati dalla 19^ giornata in poi. Bellissimo, tra l'altro, il gol che ha sbloccato Milan-Benevento, confezionato con l'assist di Saelemaekers e il velo da fenomeno di Franck Kessié.

Theo Hernández, invece, è tornato a segnare in Serie A dopo 4 mesi. Prima di Milan-Benevento, il suo ultimo gol era arrivato il 23 dicembre 2020, all'ultimo secondo di Milan-Lazio 3-2. Una rete importante che, come sostenuto dal francese a fine match, potrà essere utile per conseguire l'obiettivo dei rossoneri: "Vogliamo tornare in Champions, lotteremo fino alla fine".

L'ex Real Madrid, ha sottolineato 'gazzetta.it', è il primo difensore rossonero con almeno 5 gol e 5 assist nel curriculum stagionale dall'annata 2004-2005, dai tempi del brasiliano Serginho. I secondi tempi, tra l'altro, gli portano bene: tutti i gol di quest'anno Theo Hernández li ha messi a segno a 'San Siro' e dopo il 45'.